10:24 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Корея потратит более двух миллионов евро на содержание делегации из КНДР

Правительство Кореи утвердило сумму расходов на содержание делегации из КНДР, прибывшей на Олимпиаду в Пхенчхан. Как сообщает AFP, Сеул потратит 2,13 миллиона евро для оплаты транспортных, гостиничных, продовольственных и других расходов для делегации из Пхеньяна, включающей спортсменов, группу поддержки и артистов.

При этом средства будут направлены непосредственно членам делегации в обход властей КНДР, в отношении которых по-прежнему действуют санкции со стороны Кореи.

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