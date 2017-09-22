Китай не откажется от участия в Олимпиаде-2018

Китай не будет отказываться от участия в Олимпиаде-2018 из соображений безопасности, сообщает AFP. Ранее министр спорта Франции Лора Флессель отметила, что французы могут пропустить Игры в Корее, если там не будет гарантирована безопасность спортсменов в связи с угрозами со стороны КНДР.

– Организаторы Игр в Корее заверяют, что все пройдет по плану и с соблюдением всех норм безопасности, – отметил представитель МИД Китая Лу Кан. – Китайская сторона не планировала менять что-либо и намерена участвовать в Олимпиаде.