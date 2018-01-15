17:34 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Кибербезопасность является одним из главных приоритетов на Олимпиадах


Кибербезопасность является одним из главных приоритетов на Олимпийских играх с давних времен, но детали не будут обсуждаться публично, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу Международного олимпийского комитета (МОК).

Ранее сообщалось, что американская компания по кибербезопасности ThreatConnect заподозрила хакерскую группу Fancy Bears в регистрации доменов, которые имитируют сайты Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), Антидопингового агентства США (USADA) и Олимпийского совета Азии (OCASIA).

В США Fancy Bears заподозрили в подготовке атак во время Олимпиады в Пхенчхане//
Чем хакеры могут навредить Олимпиаде?

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Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/winter2018_news/20180115/1131179944.html

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