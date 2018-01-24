Источник в МОК: флаг России на трибунах Олимпиады не запрещен

Источник в МОК подтвердил "СЭ", что запрета на использование российских флагов болельщиками на Олимпиаде не существует. Ранее СМИ распространили информацию, что на трибуны во время соревнований нельзя будет проносить флаги РФ. При этом они ссылались на регламент Игр, в котором говорилось, что зрителям нельзя пользоваться флагами стран, которые не участвуют в Олимпиаде.

"МОК отстранил ОКР, но не отстранил Россию. Поэтому болельщики не должны быть лишены своих прав. Запрещены флаги, не участвующие в ОИ. Но Россия однозначно не попадает под этот пункт, потому что участвуют олимпийские спортсмены из России", – сказал источник.

Напомним, что из-за отстранения ОКР российские спортсмены выступят на Олимпиаде под флагом МОК. Их официальный статус - "Олимпийский атлет из России". Также на форме спортсменов запрещена любая государственная символика.

Почему история о запрете российского флага стала провокацией