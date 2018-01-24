Источник в МОК: флаг России на трибунах Олимпиады не запрещен

Источник в МОК подтвердил "СЭ", что запрета на использование российских флагов болельщиками на Олимпиаде не существует. Ранее СМИ распространили информацию, что на трибуны во время соревнований нельзя будет проносить флаги РФ. При этом они ссылались на регламент Игр, в котором говорилось, что зрителям нельзя пользоваться флагами стран, которые не участвуют в Олимпиаде.
"МОК отстранил ОКР, но не отстранил Россию. Поэтому болельщики не должны быть лишены своих прав. Запрещены флаги, не участвующие в ОИ. Но Россия однозначно не попадает под этот пункт, потому что участвуют олимпийские спортсмены из России", – сказал источник.
Напомним, что из-за отстранения ОКР российские спортсмены выступят на Олимпиаде под флагом МОК. Их официальный статус - "Олимпийский атлет из России". Также на форме спортсменов запрещена любая государственная символика.
Почему история о запрете российского флага стала провокацией
Maestro Gendirector
Уважающая себя страна, если видит ущемление свои прав, выдает иски в Интерпол на арест всех чиновников (например ФИФА) и потом разные Блаттеры и Платини, а также прочие коррупционеры находясь под следствием в этой стране подыскивают оправдания своим коррупционным схемам и действия. такая страна никогда не будет на равных говоить со всяким отребьем под кличками МОК. ФИФА и проч. Потому что есть право и эта страна данное право реализует, так как она пожелает. А разные страны изгои бегают за юбками какихз-то молопонятных людей, которые годжам к 50 первый раз упоминиются в прессе и просят чтиобы их флаг и гимн не слишком сильно эта организация из 3-х букв оплевывала. теперь понимаете свой уровень, ничтожества из Кремля?
20:04
Slim Taller
И это очередная победа! Как всегда,всех переиграли.
19:00
К.Б.Ын
PLUT-IN К.Б.Ын - для вас видимо нет разницы между "вы имеете" или "вас имеют" 17:58--------- Ты об чём, белая ленточка?
18:07
Изя
А пусть наши атлеты несут портреты Путина Лаврова Шойгу и С-400 это же не запрещено моковским дурдомом
18:03
PLUT-IN
К.Б.Ын - для вас видимо нет разницы между "вы имеете" или "вас имеют"
17:58
К.Б.Ын
Егорыч85 К.Б.Ын, перед тем, как кукарекать про белые ленточки и флажки прочитай статью. Российские спортсмены будут выступать под олимпийским флагом. Если ты не видишь разницы между олимпийским флагом и белым - мне тебя жаль. 15:51--------- Мой юный друг, разницы между белым и нейтральным флагом нет. ЗЫ: А мне тебя лично не жаль !
17:44
PLUT-IN
Не люблю когда говорят с ностальгией об СССР и несут чушь про замечательную жизнь в нем, но трудно предполагать, что СССР так прогнулся бы как прогибается нынче страна управляемая ворами без стыда, совести и малейшего самоуважения. Так живут люди для которых важнее бабла только много бабла.
17:39
hrenobl68
Джон....Сильвер, а что тот , кто займет 40- е место за него уже не надо болеть, если он и з России...Может тебе ник поменять на Труфальдино, который всегда за тех, кто побеждает?))
17:31
Secutor
Ну вот всё благополучно разрешилось. Пацаны расходимся...
16:54
Иппон2
283 Олимпиада в Древней Греции наверное походила на предстоящую современную. Чё, печалька.(
16:52
Иппон2
Запрещены флаги, не участвующие в ОИ.****** Дожили...ОИ, давай, до свидания...веков на надцать.( П.С. Бах, ты- козел.
16:48
Ru5
тут паникеры завыли, что бы с вами было в 41, а?
16:04
Ru5
скорее академию можно отстранить от ломоносова, нежели ломоносова от академии! с россией на ои также...
16:03
AndreyIvanovich
16 сентября. Президент МОК Томас Бах призвал Россию помочь остановить хакерские разоблачения. http://www.sport-express.ru/doping/reviews/fancy-bears-protiv-vada-lohte-i-drugie-zhertvy-kibervoyny-1074386/ однако здравствуйте
15:56
= Даль =
Монте-Кристо (Мститель) . Но есть другая оппозиция власти - патриоты. Не лжепатриоты, что во власти, а настоящие патриоты. === Кто? Гиркин с Тесаком? не смеши.
15:52
Монте-Кристо (Мститель) .
Егорыч85 ..................... Жалко тебя. Как ты без мозга живешь...
15:51
Егорыч85
К.Б.Ын, перед тем, как кукарекать про белые ленточки и флажки прочитай статью. Российские спортсмены будут выступать под олимпийским флагом. Если ты не видишь разницы между олимпийским флагом и белым - мне тебя жаль.
15:51
= Даль =
А что будет, если финиширующему спортсмену всунут триколор болелы? дисквалификация?
15:51
Монте-Кристо (Мститель) .
К.Б.Ын ................... Белые ленточки ( либеральная оппозиция) - это одна сторона монеты, а власть - другая сторона монеты. Но вместе они одно целое. Где белоленточки лишь играют роль оппозиции. И содержит их сама власть. Ибо власть с помощью либеральной оппозиции отпугивает население (биомассу) от любой оппозиции. А биомасса этому легко верит. Но есть другая оппозиция власти - патриоты. Не лжепатриоты, что во власти, а настоящие патриоты.
15:50
Егорыч85
Монте-Кристо, кого и нужно запретить, так это тебя тряпку.
15:47
= Даль =
Может на время чм переименуем Россию в нейтральную республику?
15:46
NF
Ничего, и это скоро отменят. Белофлажничество так белофлажничество...
15:41
Noodls
Да пошли они ...!!!
15:41
К.Б.Ын
Белые ленточки, белые флажки поедут .
15:33
Монте-Кристо (Мститель) .
Джон....Сильвер ................. Не соплежуи, а предатели. Власовцы. Их хозяева за лужей сидят. А против хозяев (пахана) переть себе дороже. Все триллионы наворованных долларов конфискуют. Ведь триллионы в западных банках лежат. Хозяева власовцев опускают, как хотят. А те и пикнуть боятся. А население Эрефии - тупая биомасса. Власовцы население между собой зовут: "Простейшие". Что соответствует истине. Простейшие и есть.
15:17
Millwall82
Серега Устюгов*
15:17
Millwall82
Вот что написал Серега в своем инсте "sergei86mДрузья, с начала декабря я не давал комментарии о своих планах на олимпиаду. Конечно же как человек, который просвещает свою жизнь спорту, я хотел и был мотивирован ехать и выигрывать Олимпийские игры. Даже без флага и гимна. Все эти вещи в моём сердце. Все знают, где я родился и ради кого побеждаю. Но история с моими друзьями и коллегами (Евгением Беловым, Александром Легковым, Максимом Вылегжаниным и другими), дисквалифицированными МОК, заставляла меня задуматься. В их чистоте я уверен, как в своей. Я знаю, каким трудом они завоёвывали свои медали. Я не сильнее их. Но я соревнуюсь, а они вынуждены сидеть дома. Именно поэтому я не был уверен, что со мной не поступят подобным образом. Я был разочарован в олимпийском движении. Сегодняшней новости я удивился и расстроился гораздо меньше, чем ноябрьской о дисквалификации ребят. И на этот раз я не буду переживать, а продолжу делать свою работу и получать от этого удовольствие. На олимпийских играх Жизнь не заканчивается, будут другие соревнования, где мы будем выигрывать и доказывать, что Мы — Россияне, Мы — Сильные, Мы — Чистые. #russianskiteam #сборнаяроссии #спортэтонетолькоолимпиада #мырусскиемычистые"
15:15
Джон....Сильвер
Millwall82 Коммент потрут но более точной формулировки нет (надеюсь на понимание)....нахуя унижаться?! 14:23 - В советские времена у наших правителей сила была и стойкость. А сейчас соплежуи у власти! А мнение народа вообще никого не интересует! А так, ты, конечно, прав!
15:04
old grumbler
Когда допустили до игр Россию не говорили что сильных спортсменов из России не объясняя причин не пригласят - наверно и тогда источник обещал другое....
14:35
old grumbler
Монте-Кристо (Мститель) . Надо было и на трибунах эту власовскую тряпку запретить.......... шел бы ты француз сало свое есть под одеяло!!!!
14:33