Gracenote: кто выиграл от допингового скандала с россиянами

Кто выиграл от допингового скандала с россиянами. Фото Gracenote

Издание Gracenote составило прогноз на медальный зачет Олимпиады-2018. По мнению авторов, зачет выиграет Норвегия, завоевав 41 медаль (13 золоты+13 серебряных+15 бронзовых). Второе место отдают Германии с 39 (14+11+14) наградами, третье - США с 29 (11+6+12).

Команда олимпийских атлетов из России должна завоевать 8 медалей разного достоинства. Главной надеждой россиян называют фигуристку Евгению Медведеву. Из-за допингового скандала и недопуска 53 спортсменов Россия потеряет 12 потенциальных наград.

Кроме того, издание составило список команд, которые выиграют от этого разбирательства: Норвегия (5 медалей), Германия (2), Швейцария (2), Голландия (1), Франция (1), США (1).