19:57 | ОЛИМПИАДА — Пхенчхан-2018

Флаг единой Кореи изменен после недовольства Японии

Флаг единой Кореи на Олимпиаду-2018, вызвавший недовольство Японии.
Флаг единой Кореи на Олимпиаду-2018, вызвавший недовольство Японии.
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Руководители олимпийской сборной Кореи изменили флаг единой Кореи после недовольства Японии, сообщает AFP. Представители Кореи и КНДР договорились пройти на церемонии открытия Олимпиады-2018 под единым флагом, который представляет собой очертания Корейского полуострова на белом фоне. Также этот флаг будет использоваться для объединенной женской сборной Северной и Южной Кореи по хоккею. 

 Японскую сторону не устроило наличие на схематичной карте островов Лианкур, предмета территориальных споров двух стран. В результате корейцы согласились их убрать.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
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Санта_Клаус

у япронцев и с корейцами терки по островам?

22:28