Флаг единой Кореи изменен после недовольства Японии

Руководители олимпийской сборной Кореи изменили флаг единой Кореи после недовольства Японии, сообщает AFP. Представители Кореи и КНДР договорились пройти на церемонии открытия Олимпиады-2018 под единым флагом, который представляет собой очертания Корейского полуострова на белом фоне. Также этот флаг будет использоваться для объединенной женской сборной Северной и Южной Кореи по хоккею.

Японскую сторону не устроило наличие на схематичной карте островов Лианкур, предмета территориальных споров двух стран. В результате корейцы согласились их убрать.