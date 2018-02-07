Что носят и едят российские хоккеисты в Корее. Показываем

Пресс-служба сборной России по хоккею опубликовала фотографии игроков и тренеров команды во время обеда. На них видно, что россияне одеты в форму традиционного красного цвета с надписями "Россия в моем сердце", "Красная машина" и Russia Hockey.
Отметим, что россияне пока не заселились в олимпийскую деревню, поэтому могут носить любую форму.
Напомним, в декабре 2017 года исполком МОК принял решение о временном приостановлении членства в своем составе ОКР и возможности допуска на соревнования в Корее только "чистых" российских спортсменов под олимпийским флагом и в статусе OAR (олимпийский спортсмен из России).
hrenobl68
МОК выглядит смешно со всей этой возней вокруг формы и правил поведения.Как то все мелочно и глупо
17:51