Что носят и едят российские хоккеисты в Корее. Показываем

Пресс-служба сборной России по хоккею опубликовала фотографии игроков и тренеров команды во время обеда. На них видно, что россияне одеты в форму традиционного красного цвета с надписями "Россия в моем сердце", "Красная машина" и Russia Hockey.

Отметим, что россияне пока не заселились в олимпийскую деревню, поэтому могут носить любую форму.