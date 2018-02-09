Александр Смирнов: "Коляде не нужен был четверной лутц. Это ошибка тренера"

Двукратный чемпион Европы, двукратный бронзовый призер чемпионатов мира (в паре с Юко Кавагути) фигурист Александр Смирнов коротко прокомментировал то, что происходит на Олимпиаде в Пхенчхане.

– Если честно, я не смотрю и не буду смотреть эти соревнования, – признался Смирнов, который сейчас выступает в шоу и работает тренером. – И не только потому, что там нет сборной России, а есть сборная олимпийских атлетов из России. Но и потому, что это не Олимпийские, а грязные игры. Я не буду даже соревнования спортивных пар смотреть. Пересмотрю в записи только выступления девочек.

Хотя для оценки того, что случилось с в короткой программе командного турнира с Михаилом Колядой, и смотреть не обязательно. Тут однозначно тактическая ошибка тренера. Спортсмен самостоятельно не может принять такого решения, так тренер должна была подсказать, что не нужен четверной лутц. А то, что в произвольной программе не будут выступать Тарасова и Морозов, снижает шансы команды на победу. (Андрей ШИТИХИН)

Тарасова и Морозов спасли команду от провала. Россияне пока – лишь четвертые