Александр Панжинский: "Бах отвечал на вопросы размыто и без конкретики"

Лыжник Александр Панжинский заявил, что президент МОК Томас Бах на встрече с российскими спортсменами размыто отвечал на вопросы. В частности, Баха спросили, что нужно сделать для восстановления статуса ОКР.

– Узнал о встрече за несколько часов до ее начала, – цитирует Панжинского "Р-Спорт". – Сначала он выступил со своим обращением, вкратце рассказал ситуацию, какая сейчас, ничего нового, все, что уже писали в СМИ. Потом задавали вопросы сами спортсмены. На них, если честно, он отвечал довольно размыто, без конкретики.

Лично я задал первый вопрос о том, что могут сделать спортсмены для восстановления статуса Олимпийского комитета России, потому что уже сделано очень многое даже для участия в Играх. Бах ответил, что главное – выполнить поставленные условия, которые они поставили.

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