Александр Панжинский: "Бах отвечал на вопросы размыто и без конкретики"

Лыжник Александр Панжинский заявил, что президент МОК Томас Бах на встрече с российскими спортсменами размыто отвечал на вопросы. В частности, Баха спросили, что нужно сделать для восстановления статуса ОКР.
– Узнал о встрече за несколько часов до ее начала, – цитирует Панжинского "Р-Спорт". – Сначала он выступил со своим обращением, вкратце рассказал ситуацию, какая сейчас, ничего нового, все, что уже писали в СМИ. Потом задавали вопросы сами спортсмены. На них, если честно, он отвечал довольно размыто, без конкретики.
Лично я задал первый вопрос о том, что могут сделать спортсмены для восстановления статуса Олимпийского комитета России, потому что уже сделано очень многое даже для участия в Играх. Бах ответил, что главное – выполнить поставленные условия, которые они поставили.
Дополнительная информация
https://rsport.ria.ru/winter2018_russia/20180215/1132602256.html
mlee
среди "поставленных вопросов" - признание выводов комиссии макларена, т.е. отказ от дальнейших судебных перспектив, безоговорочная капитуляция...
09:03
echo2011
Спортсмены точно ничего сделать не могут.Они стали разменной монетой в большой политической игре.Примерно как "ихтамнеты",которые не поймешь за что погибают в Сирии и Донбассе.
08:13