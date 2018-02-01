Адвокат Родченкова: "Решение CAS позволяет большинству спортсменов выйти из "тюрьмы" бесплатно"

Джим Уолден, адвокат информатора ВАДА Григория Родченкова, отметил, что многим российским атлетам удастся избежать наказания после сегодняшнего решения CAS. По словам адвоката, его клиент давал правдивые показания.
- Правда Родченкова подтверждена судебными доказательствами, показаниями других осведомителей, а также недавно восстановленными данными из секретной базы Московской антидопинговой лаборатории, в которой фигурировали тысячи грязных тестов, - приводит New York Times слова Уолдена. - Это решение означает не только минимальное наказание для некоторых спортсменов, но и позволяет большинству выйти из "тюрьмы" бесплатно.
Напомним, сегодня CAS полностью удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов. Их результаты в Сочи-2014 признаны, а дисквалификация от Олимпийских игр отменена.
AndruFka
Переиначивая "А был ли мальчик?", вопрошаю "А жив ли Родченков?". Что-то не видно его самого, всё по телефону, дневникам да через адвокатов и макларенов информация просачивается. А сам-то он где?
18:59
AndreyIvanovich
А гражданину Уолдену, вместе со своим подопечным, войти туда....совершенно бесплатно. Лучшие карцеры необъятной России Вас заждались
16:47