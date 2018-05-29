Вяльбе поддержала кандидатуру Позднякова на выборах главы ОКР

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поддержала кандидатуру Станислава Позднякова на выборах президента Олимпийского комитета России (ОКР). Также на пост главы организации претендует Александр Попов.

– Поздняков пришел в ОКР в самый трудный период времени и с честью справился со всеми сложнейшими задачами, – цитирует пресс-служба ОКР Вяльбе. – Предлагаю поддержать его кандидатуру.

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