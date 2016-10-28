ФМБА признало успешной программу подготовки сборной России к Играм в Рио

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) признало программу подготовки сборной России к Олимпийским играм-2016 в Рио-де-Жанейро успешной. Об этом заявил директор Федерального научного спортивного центра спортивной медицины и реабилитации ФМБА Андрей Середа. Сборная России на Играх в Рио стала четвертой в общем командном зачете, завоевав 56 (19-18-19) медалей.

– Анализ работы проводится, программы показали себя эффективными, – приводит ТАСС слова Середы. – Для оценки их эффективности был выработан специальный интегральный показатель, который учитывает многочисленные параметры, начиная от индивидуальных биохимических параметров и заканчивая эпидемиологическими. Один из главных критериев оценки эффективности – это успешность выступления сборной. Как мы можем видеть, сборная выступила весьма успешно, поэтому все звенья выступили успешно. Это направление нам нужно брать на вооружение и развивать.