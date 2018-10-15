Егор Громадский: "На ЮОИ меня подвела стрельба"

Птяиборец Егор Громадский отметил, что на юношеских Олимпийских играх мог выступить лучше, но его подвела стрельба. Россиянин завоевал бронзову награду в Буэнос-Айресе.

– Обычно стрельба у меня получается, – приводит портал "Команда России" слова Громадского. – А тут нервы на втором и третьем рубежах подвели. Видел, что за мной бегут.

– Со стороны складывалось впечатление, что вы уверенно удерживали вторую позицию. Украинец Евгений Зиборов, занимавший третью строчку перед лазер-раном, сразу отвалился…

– Он фехтует хорошо, а бежит слабовато. Его я не опасался. Вместе с тем знал, что здорово бегут француз, немец и турок, который на последнем рубеже "застрелился".

– Перед лазер-раном рассчитывали отыграть 11 секунд у чемпиона мира среди юниоров из Египта?

– Надеялся. Но то, что на беге возвращал, терял на стрельбе (Эль-Генди показал в лазер-ране 6-й результат, Громадский – 10-й – Прим. Team Russia). На последнем круге уже понимал, что египтянина не догнать. До него метров восемьсот было.

– Какой вид у вас самый сильный?

– Фехтование. Да и бег идет неплохо. А вот плавание здесь средне получилось. Быстро начал, но не рассчитал силы.

– Почему не было лошадей? Подходящих в Аргентине не нашлось, а из-за рубежа не завезли?

– Дело в том, что на юношеских Олимпийских играх конкура нет. У нас четырехборье. Собственно, пятиборье начинается на соревнованиях для спортсменов старше 18 лет.