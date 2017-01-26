Александр Жуков: "Главным достижением для ОКР в 2016 году стала успешная подготовка к Олимпиаде-2016"

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков назвал главным достижением своей организации в прошлом году подготовку спортсменов к Олимпийским играм-2016. Для этого были применены инновационные методы, а именно проект "Адаптация".

– Главным достижением для ОКР, я думаю, стала успешная реализация нашей программы содействия подготовке наших спортсменов к Играм в Рио-де-Жанейро, которая была направлена главным образом на создание дополнительного ресурса спортивным федерациям и сборным командам России для достижения наилучших результатов, - цитирует "Р-Спорт" Жукова. - Были применены и инновационные методы. Федеральный научный центр ВНИИФК (Всероссийского научно-исследовательского института физической культуры и спорта) вместе с инновационным центром ОКР занимался разработкой и созданием проекта "Адаптация". Полное его название: "Изучение особенностей хронобиологической и климатогеографической адаптации высококвалифицированных спортсменов к условиям Рио-де-Жанейро с учетом особенностей видов спорта".

Мы полностью взяли на себя финансирование выездов и работы комплексных научных групп в Рио с участием спортсменов, тренеров и привлеченных научных работников. В итоге был накоплен и систематизирован, по сути, бесценный опыт подготовки к соревнованиям, проводимым в непривычных для российских спортсменов условиях южноамериканского континента, а также опробованы олимпийские спортивные объекты в Рио-де-Жанейро. Что, безусловно, помогло нашей команде успешно выступить на Играх.