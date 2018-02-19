На 88-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион Юрий Тюкалов

19 февраля на 88-м году жизни скончался двукратный олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпиады 1960 года, шестикратный чемпион Европы Юрий Тюкалов, информирует пресс-служба Федерации гребного спорта России.

Тюкалов является многократный чемпионом СССР (1948—1962) в составе спортклуба "Красное Знамя", чемпионом Европы (1954, 1956—1959 и 1961) и первым советским Олимпийским чемпионом. В 1942 году он был награжден медалью "За оборону Ленинграда", а также орденом "Трудового Красного Знамени" и медалью "За Трудовую доблесть".