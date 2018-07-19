Сергей Карякин: "Взял бы Дзюбу в свой экипаж"

Российский гонщик Сергей Карякин заявил, что нападающий сборной России Артем Дзюба произвел на него наибольшее впечатление в составе национальной команды на чемпионате мира-2018.

- Наибольше впечатление произвел Артем Дзюба, - цитирует Карякина РИА Новости. - Его искренние эмоции после игры с Хорватией дорогого стоят. С удовольствием поехал бы с Артемом на боевой машине в гонке. Не знаю, есть ли у него такой опыт, но человек, стремящийся к победе, за короткий срок сможет научиться в автоспорте многому.

Сборная России на чемпионате мира-2018 дошла до 1/4 финала, где уступила Хорватии (2:2, 3:4 - пенальти). Дзюба провел 5 матчей в составе национальной команды на этом турнире, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.