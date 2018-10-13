Сергей Карякин на багги перепрыгнул два автомобиля ГИБДД

Российский гонщик Сергей Карякин совершил прыжок на багги Can-Am Maverick X RS через два автомобиля ГИБДД в Екатеринбурге. Об этом рассказал сам гонщик на своей странице в соцсети "Вконтакте".

"Если же говорить о самом прыжке,то для его реализации мы построили специальную рампу длинной почти 9 метров и высотой 1,8 метра! Я совершил 4 прыжка, причем на абсолютно новом багги Can-Am Maverick X RS, который приехал в Екатеринбург этой ночью! Финальный прыжок мы сделали через две машины - его длина составила 16 метров! Все было организовано в рамках всех правил безопасности-на соревнованиях нам часто приходится совершать прыжки,так что уверенность была полная в себе и в технике,которая полностью себя оправдала! Подвеска отработала на 5 с плюсом!" - написал Карякин.

Карякин - первый и единственный российский чемпион ралли "Дакар" не в классе грузовиков.