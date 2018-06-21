"Дакар" в 2019 году может не состояться

Проведение знаменитого ралли "Дакар" в 2019 году оказалось под угрозой срыва. Гонка должна была пройти целиком по территории Перу, однако эта страна столкнулась с определенными экономическим и организационными проблемами. В Перу пообещали, что постараются сделать все возможное для организации "Дакара", однако признали, что гонка может не состояться из-за бюджетных ограничений.

Ранее от проведения на их территории гонки по экономическим соображениям отказались Аргентина, Чили и Боливия.