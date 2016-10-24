Сэм Шмидт: "Алешин не любит стресс "Формулы-1". Он нашел свой дом в Indycar"

Михаил Алешин, выступающий за команду Schmidt Peterson, не планирует уходить из Indycar. Нынешний сезон 29-летний россиянин завершил на 15-м месте и пока не подписал новый контракт с командой.

- Он не любит стресс и постоянное беспокойство "Формулы-1", - приводит официальный сайт Indycar слова владельца команды Schmidt Peterson Сэма Шмидта. - Я думаю, что он нашел свой дом и не хочет никуда уходить.

Сам Алешин отметил, что Indycar является отличной гоночной серией с очень высокой конкуренцией. По словам россиянина, выступать здесь ему весьма комфортно.