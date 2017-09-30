Президент FIAS рассчитывает на признание самбо МОК в ближайшее время

Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков рассчитывает, что самбо в ближайшее время получит признание Международного олимпийского комитета (МОК). По его словам, на сегодняшний день членами организации и кандидатами на включение являются федерации самбо 120 стран, в чемпионатах мира принимают участие спортсмены не менее 80 стран.

- Сегодня самбо активно развивается по всему миру, оно входит в программу Азиатских, Европейских и Центральноамериканских игр, ведутся переговоры о его включении в программу Африканских игр, и остается последний рубеж, который, я думаю, мы в ближайшее время преодолеем, это признание Международным олимпийским комитетом, - цитирует ТАСС Шестакова. - На сегодняшний день 15 стран в прямом эфире транслируют чемпионаты мира, около 360 тысяч человек каждый день заходят на официальную страницу Международной федерации самбо каждый день, чтобы поинтересоваться тем, как выступают спортсмены. На первом месте находятся пользователи из Америки, а на втором - из Англии, россияне только на восьмом.