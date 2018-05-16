Федерация самбо России шокирована отказом в греческих визах

Сегодня сборная России по самбо вылетела на чемпионат Европы не полным составом, поскольку генеральное консульство Греции в Москве отказало в визе некоторым членам делегации, в числе которых оказались три спортсмена - Мухтар Гамзаев, Эжер Енчинов и Дмитрий Самойлов. Руководитель пресс-службы Всероссийской федерации самбо Анна Иваницкая рассказала, что после чемпионата Европы юрист федерации будет разбираться в том, почему возникли эти проблемы.



- Причиной отказа стала "недостаточность информации для планируемой поездки и проживании на территории Греции и Шенгена". Помимо этого, никаких дополнительных запросов в федерацию самбо не поступало. Лишь за два дня до отъезда стало известно, что по каким-то непонятным причинам министерство спорта Греции не включило в списки членов сборной России, которым отказали в визе. Оперативно удалось найти замену только двум спортсменам и одна весовая категория у нас "вылетела".



- Какие меры предпринимались, чтобы разрешить ситуацию?



- Начиная с понедельника, наши спортсмены ходили в консульский и визовый центр, общались, и только сегодня днем мы узнали, что им пришел отказ. Причина – нехватка документов.



- Предоставить недостающие документы не было возможности?



- Никому даже не говорили, какие документы нужны.



- Что будет предпринимать федерация в связи с этой ситуацией?



- По возвращению с чемпионата Европы юрист нашей федерации будет общаться с греческой стороной, и разбираться в том, почему не допустили некоторых членов делегации. С нашей стороны все документы были максимально предоставлены.



- В команде шокированы такой ситуацией?



- Да, мы все шокированы. Я сама визу получила только сегодня утром. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)