Сергей Харитонов: "Условия, которые ставил UFC, были для меня неприемлемыми"

Известный российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов рассказал о возвращении в ММА после почти полуторагодового простоя, а также о предстоящем дебюте в крупном американском промоушене Bellator. Свой первый поединок в этой организации Харитонов проведет 4 ноября против американца Джейви Айялы.

– Нынешний чемпион Bellator Виталий Минаков собирается перейти в UFC. Не хотите тоже поднять планку? Вообще когда-нибудь вели переговоры с UFC?

– Да, переговоры были, но условия, которые ставил UFC, были для меня неприемлемыми. Более подробно объяснить не могу. Но определенно могу сказать, что в UFC переходить я не собираюсь. По крайней мере, в ближайшее время.

– Из-за проблем со здоровьем вы не проводили поединки уже больше года. Трудно теперь возвращаться в клетку?

– Это непросто. Но ничего, я в порядке. Главное провести первый бой, тогда я уже точно почувствую себя в своей тарелке, и все пойдет привычным чередом.

– После паузы ваш вес остался прежним?

– Да, около 115-.