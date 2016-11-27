15:11 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА

Агент Макгрегора: "У Конора забрали один пояс, но победу у него никто не отберет"

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Оди Аттар, агент чемпиона UFC в легком весе Конора Макгрегора, отметил, что его клиент "принял бизнес-решение", отказавшись от титула чемпиона в полулегком весе. UFC поставил ирландца перед выбором, какой из поясов он готов сдать, и Макгрегор сделал выбор в пользу титула чемпиона в легком весе.

 
Коннор МАКГРЕГОР.Макгрегор сдал титул. Выбора не было

– Конор – бизнесмен, – цитирует ESPN Аттара. – И он принял бизнес-решение. Вне зависимости от того, что произошло, ни один другой боец не сможет никогда лишить Конора этих титулов. Я расцениваю принятое решение не только как сугубо деловое, но и крайне предусмотрительное. Мы неоднократно доказывали состоятельность в подобных вопросах.

У Конора забрали один пояс, но это все лежит в бизнес-плоскости. Победа по-прежнему за ним. Он не проиграл этот титул в бою, его просто забрали.

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