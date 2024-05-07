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Сегодня, 06:05

Поединки на первенстве России по ММА среди юниоров состоятся 17-18 мая в Калуге

Давид Хачатрян
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16 мая, в первый день первенства России по ММА, состоится научно-практическая конференция «Наука и спорт: современные тенденции и перспективы развития ММА в Российской Федерации».

Конференция пройдет на базе Калужского государственного университета имени К.Э. Циолковского.

Также пройдет судейский семинар, который будут вести Мария Махмутова, судья Всероссийской категории и руководитель лицензионного отдела ВКС, а также Роман Жолобов, судья Всероссийской категории и руководитель Федерации ММА Смоленской области.

Поединки в турнире пройдут 17-18 мая.

Именно на первенстве России начинали свой путь уже известные спортсмены, такие как Мурад Рамазанов, Муса Казиханов, Арман Царукян, Сергей Ананьин, Курбан Тайгибов и многие другие. Сегодня победители и призеры первенства представляют Россию в таких престижных организациях, как UFC, PFL и АСА.

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