Дацик: «Тернер в бою узнает, что такое подготовка в «Крестах»

Российский боец MMA Вячеслав Дацик (14-17) поделился ожиданиями от предстоящего поединка с ирландцем Шоном Тернером (12-4). Об этом он сказал в интервью «РЕН ТВ».

— Впереди у вас бой с профессиональным боксером по правилам боксера. На вас это психологически давит?

— Что именно? То, что это американский коп? Главное, чтобы перчатки были поменьше и потоньше. А там все остальное... Человек узнает, что такое подготовка в «Крестах». У нас во двориках была веселая подготовка, там ни одну стену сломали.

— А вот он, кстати, тоже отбывал службу в местах лишения свободы. Как вы думаете, это как-то повлияет на бой? И где жестче условия: в России или в Ирландии?

— Вот мы это и посмотрим, где жестче. Самое главное, у меня не будет на руках наручников, у него не будет сзади спецназа с дубинками, со щитами. Вот и посмотрим, что он может показать, — сказал Дацик.

24 мая в подмосковной Балашихе состоится Вечер профессионального бокса, посвященный участникам специальной военной операции и их семьям. «РЕН ТВ» покажет три боя в прямом эфире. Дацик подерется с Тернером в главном бою вечера.