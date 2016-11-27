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Макгрегор лишился чемпионского титула UFC в полулегком весе

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Боец смешанного стиля Конор Макгрегор лишился титула чемпиона UFC в полулегком весе, сообщает пресс-служба организации. В UFC заявили, что ирландец отказался от пояса в полулегком весе, однако, по информации MMA Fighting, боец не соглашался с решением, принятым UFC, и собирался защищать оба титула.

Ранее Макгрегор заявлял, что не выйдет в октагон до 2017 года. Ирландец решил сохранить титул в легком весе, завоеванный 12 ноября после победы над Эдди Альваресом. Таким образом, новым чемпионом UFC в полулегком весе стал бразилец Жозе Альдо.

Временный чемпионский титул в полулегком весе будет разыгран 10 декабря между Энтони Петтисом и Максом Холлоуэем в главном бою турнира UFC 206 в Торонто.

Макгрегор начал профессиональную карьеру в 2008 году. На его счету 20 побед и 3 поражения в 23 поединках. 17 раз ирландец завершал бои нокаутом. Первый титул чемпиона UFC Макгрегор завоевал в 2015 году.
 

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