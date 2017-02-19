Виталий Минаков: "В отмене боя Емельяненко - Митрион нет ничего страшного"

Экс-чемпион Bellator Виталий Минаков отметил, что отмена боя с Мэттом Митрионом имеет свои плюсы для Федора Емельяненко. Поединок между спортсменами должен был пройти в субботу в Сан-Хосе в рамках бойцовского шоу Bellator 172, однако был отменен из-за того, что Митрион попал в больницу из-за камней в почках.

– Думаю, что во всем есть свои плюсы: у Федора будет возможность еще улучшить свои кондиции, – цитирует "Р-Спорт" Минакова. – Убежден, что он сейчас очень хорошо готов, но после такого длительного перерыва, который у него был, для полного физического восстановления нужно значительное время. Не думаю, что пару боев, которые он провел, привели его в максимальную форму.

Это стечение обстоятельств, и никакой турнир от этого не застрахован. Это обычная практика, и такое бывает достаточно часто, когда спортсмены слетают с боев. Здоровье – это здоровье, и тут ничего не поделаешь. С каждым может в любой момент такое приключиться. То, что отменили, – ничего страшного нет. Конечно, неприятно для болельщиков и для всех нас, потому что мы ждали и хотели увидеть победу Федора, хотели посмотреть интересный бой.

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