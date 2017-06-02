Видео дня: победа Минакова техническим нокаутом над Силвой

Виталий Минаков победил техническим нокаутом Антонио Силву по кличке Бигфут на турнире Fight nights global 68, который проходит в Санкт-Петербурге. Россиянин одолел своего соперника во втором раунде.

В первом раунде преимуществом владел Силва. Однако во втором раунде Минаков смог опрокинуть бразильца и успешно провел добивание.

На счету Минакова стало 20 побед на профессиональном ринге. Россиянин не имеет ни одного поражения. Силва же проигрывает уже пятый бой кряду.