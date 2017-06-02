Видео дня: победа Минакова техническим нокаутом над Силвой

Виталий Минаков победил техническим нокаутом Антонио Силву по кличке Бигфут на турнире Fight nights global 68, который проходит в Санкт-Петербурге. Россиянин одолел своего соперника во втором раунде.
В первом раунде преимуществом владел Силва. Однако во втором раунде Минаков смог опрокинуть бразильца и успешно провел добивание.
На счету Минакова стало 20 побед на профессиональном ринге. Россиянин не имеет ни одного поражения. Силва же проигрывает уже пятый бой кряду.
Vitaly Minakov finishes the 286 pound Bigfoot Silva in the 2nd #FNG68 pic.twitter.com/HHvDGVZLmc– Tony Fagnano (@BigToneMMA) June 2, 2017