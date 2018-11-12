В Японии все еще рассчитывают организовать сорванный бой Мейвезера с Насукавой

Организаторы японского турнира по смешанным единоборствам Rizin 14 все еще рассчитывают провести бой между своим бойцом Тенсином Насукавой и американским боксером Флойдом Мейвезером-младшим. Последний отказался от боя, заявив, что рассчитывал на выставочный поединок для узкого круга лиц за большие деньги, как ему якобы обещали, а не на официальный бой, как это преподнесли в Rizin.

– Мы искренне извиняемся за эту путаницу, – приводит BoxingScene слова заявления Rizin. – Сейчас ведутся переговоры по поводу этого боя на основе первоначального контракта между нами и Мейвезером. Надеемся, что вскоре озвучим более четкую позицию. Сейчас о статусе переговоров мы сообщить не можем. Не хотим опережать события. Еще раз извиняемся за путаницу и беспокойство, которое она породила.