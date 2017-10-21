Шлеменко сломал руку во время боя с Мусаси

Российский боец ММА Александр Шлеменко, уступиший голландцу Гергарду Мусаси в рамках турнира Bellator 185, провел прямой эфир на своей странице в Инстаграме. Спортсмен сообщил о том, что во время боя он сломал руку.

Ранее Шлеменко рассказал о своем намерении подать протест на результат боя. Мусаси одержал победу единогласным решением судей. Каждый из арбитров выставил счет 29:28 в пользу голландца. Спорный вердикт болельщики встретили свистом. Кроме того, по словам Шлеменко, ждать возможности проведения реванша бессмысленно.

Отметим, что после поединка Мусаси был доставлен в больницу. Как сообщил руководитель департамента коммуникаций организации Райан Грэб, у спортсмена подозрение на перелом орбитальной кости.