Шлеменко проведет бой с Эмеевым 3 марта

Российский боец смешанных единоборств Александр Шлеменко проведет бой с Рамазаном Эмеевым 3 марта в Москве в рамках турнира М-1. Шлеменко в конце октября нокаутировал американца Кендалла Гроува. Этот поединок стал для него первым после перерыва, связанного с дисквалификацией по подозрению в употреблении запрещенных препаратов.

- Конечно же, я не побоюсь этого слова, вся страна ждет поединка двух лучших средневесов России - Александра Шлеменко и Рамазана Эмеева, - приводит ТАСС слова главы организации Вадима Финкельштейна. - Их бой должен был состояться еще летом в финале Гран-при, но тогда Рамазан не смог принять участия из-за травмы.

Он - наш действующий чемпион, а у Шлеменко есть контрактные обязательства перед Bellator, поэтому на протяжении последнего месяца мы долго ждали, чтобы Саша получил разрешение на выступления в России, и сегодня окончательно стало известно, что он выступит 3 марта на M-1 Challenge 75. Мы проделали огромную работу для организации этого боя и будем надеяться, что в этот раз нам удастся завершить историю, которая уже год будоражит болельщиков.

Россиянин уже выступал в М-1 во время дисквалификации и становился чемпионом организации. Всего в активе Шлеменко 54 победы (37 нокаутом) и девять поражений. На счету Эмеева 15 побед (10 нокаутом), три поражения.