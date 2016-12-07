Шамиль Абдурахимов: "Надо пробовать себя в UFC, чем просто сидеть в российских промоушенах"

Российский тяжеловес Шамиль Абдурахимов посоветовал всем российским бойцам ММА перебираться в абсолютный бойцовский чемпионат (UFC). 10 декабря 35-летний россиянин проведет бой против американца Деррика Льюиса, который станет главным боем вечера в UFC.

- Стремление в UFC вполне оправдано, - цитирует ТАСС Абдурахимова. - Как ты реализуешь свои возможности, так ты и будешь жить. Конор Макгрегор многим ребятам сейчас служит примером реализованных возможностей. Надо пробовать себя, чем просто сидеть в российских промоушенах, надо рисковать, и риск тут оправдан.