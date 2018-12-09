Российская лига АСА объявила даты первых турниров в 2019 году

Лига АСА обнародовала планы на 2019 год, определив даты первых пяти турниров.

Об этом заявил основатель Лиги АСА Майрбек Хасиев: "Мы утвердили даты первых пяти турниров в 2019 году: 26 января в Грозном, 16 февраля в Варшаве, 16 марта в Санкт-Петербурге, 30 марта в Краснодаре и 27 апреля в Москве. Всего в следующем году под эгидой объединенной организации ACA мы запланировали проведение 12 турниров по ММА. Из них две трети событий пройдет пройдут в России, в городах со стабильной аудиторией ММА, которая нас знает и ждет наши события. И для наших болельщиков за границей мы будем продолжать проводить турниры, так же выбрав те города, где уже были соревнования и есть наш зритель. Например, в Польше, там провели пять ивентов.

Нумерация турниров будет сохранена от последнего турнира АСВ. Так как после ренейминга это та же организация, которая продолжает свою деятельностью. Следующий турнир будет обозначен как АСА 91.

Мы ориентированы, чтобы в 2019 году наши события вышли на более качественный уровень и стали еще более интересны зрителям. Так, на первых пяти турнирах во всех весовых категориях планируем сделать "стыковые бои" чемпион против чемпиона, на которых определятся обладатели пояса лиги. Думаю, что такие супер-бои для болельщиков будет особенно интересны".