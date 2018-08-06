Радмир Габдуллин: "Бой Нурмагомедов - Макгрегор – бой века"

​Первый вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин выразил мнение, что россиянин Хабиб Нурмагомедов имеет больше шансов в бою против ирландца Конора Макгрегора. Бой за титул чемпиона между россиянином и ирландцем пройдет 6 октября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229.

– Считаю, что шансов победить у Хабиба больше. Он стойкий, трудолюбивый, волевой спортсмен, – отметил Габдуллин. – Хабиб умеет доминировать в партере, и это его основное преимущество. Россиянину нужно не изменять своей манере ведения боя, которая принесла ему столько побед. Желаю своему соотечественнику подойти к бою в наилучшей форме.

Поединок Нурмагомедов – Макгрегор – бой века, спортсмены проделали огромный путь к нему. Очень много людей во всем мире с нетерпением ждут его, так как навсегда будет поставлена точка в споре, кто сильнее, более достоин стать чемпионом UFC: Хабиб Нурмагомедов или Конон Макгрегор.