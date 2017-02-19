06:49 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Ортис хотел выйти на бой с Емельяненко, но получил отказ

0
0
0
0

Боец ММА Тито Ортис сообщил, что предлагал свою кандидатуру на замену Мэтту Митриону в бою с россиянином Федором Емельяненко. Поединок Последнего Императора был отменен из-за болезни его соперника, у которого в день боя нашли камни в почках. Организация Bellator ответила Ортису отказом.

"Я предложил Bellator вернуться сегодня. Я готов пойти на это один раз", - написал Ортис в "Твиттере".

Отметим, ранее Ортис объявил о завершении своей активной карьеры. В ММА он провел 31 бой, в которых одержал 18 побед.

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ