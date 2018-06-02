"Нурмагомедов - слабак в роли тряпичной куклы". Что сказал претендент на пояс UFC

Боец UFC Колби Ковингтон уверен, что победил бы чемпиона организации в легком весе Хабиба Нурмагомедова. По словам 30-летнего американца, он хочет стаь чемпионом сразу в трех весовых категориях. Ковингтон встретится с Рафаэлем Дос Аньосом за временный титул в полусреднем весе 9 июня.



– Хочу завоевать три пояса. Сделать что-то, чего еще не было, – цитирует Ковингтона bjpenn.com. - Хочу спуститься в легкий вес, подняться в средний и забрать пояса. Уиттакер не впечатляет, его нокаутировал мальчик из хора Стивен Томпсон. Карате? Всем ясно, что это дерьмо не работает.

Хабиб тоже не впечатляет. Он не смог убить риэлтора, решил выйти на канвас за 20 часов до боя. Это печально. Если этот слабак когда-нибудь поднимется в полусредний, я буду кидать его как тряпичную куклу.

