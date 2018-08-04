Нурмагомедов получит рекордный гонорар за бой с Макгрегором

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов получит за поединок против ирландца Конора Макгрегора рекордный гонорар для российского бойца MMA. Поединок пройдет 6 октября в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 229.

- Хабиб Нурмагомедов за бой с Макгрегором получит рекордную сумму для российского бойца, выступающего в смешанных единоборствах. Давайте дождемся, какие именно гонорары получат бойцы, это официально объявит UFC, - цитируют "РИА Новости" тренера и отца дагестанского спортсмена Абдулманапа Нурмагомедова. - Бой с Макгрегором – это блестящая новость! Хабиб находится в хорошей форме.

Только всевышний знает, как пройдет поединок, но Россия вправе ожидать от Хабиба победы над Конором. Хабиб будет готовиться к бою в США в Сан-Хосе.

Надеюсь, что провокаций от Макгрегора больше не будет. Пусть выходит один на бой, и там все решится. Хабиб готов встретиться с ним в бою в любой точке мира. А провокации на улице – это не дело.