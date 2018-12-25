Нурмагомедов оценил драку на матче СКА - ЦСКА

Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов, посетивший матч регулярного чемпионата КХЛ СКА – ЦСКА, отметил накал страстей и в частности драку Виктора Тихонова и Павла Карнаухова. Напомним, встреча прошла на футбольном стадионе "Газпром Арена".

- Хоккей очень интересный, тяжелый и конкурентный вид спорта, но зрители вскочили со своих мест, когда двое игроков сняли перчатки и начали драку один на один, - написал Нурмагомедов в Инстаграме. - Ну вы поняли что сейчас в тренде?

В общем в Питере на льду была жара. А от себя команде СКА желаю удачи, здоровья и самое главное побед.