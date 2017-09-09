Монсон может вернуться в MMA

Известный боец смешанного стиля Джефф Монсон допустил возвращение в MMA при наличии серьезного соперника. Ранее Монсон говорил, что ухожит из MMA, но будет выступать в турнирах по грэпплингу (вид единоборства, не включающий нанесение ударов). Последний бой в ММА Монсон провел в октябре 2016 года в Белгороде, одержав победу над Алексом Кардо.

- Я пока не знаю, ничего конкретного нет. Я люблю спорт, люблю ММА. Я бы мог вернуться, если появится возможность провести бой с по-настоящему сильным соперником, - цитирует ТАСС Монсона.