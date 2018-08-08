Мирзаев 10 ноября проведет первый за два года бой

Российский боец смешанного стиля Расул Мирзаев 10 ноября в Москве проведет бой в рамках турнира ACB 90, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Соперником 32-летнего спортсмена станет представитель Казахстана Арман Оспанов.

Отметим, что для Мирзаева этот поединок станет первым после двухлетней паузы. Он должен был дебютировать в ACB 5 мая, но из-за травмы не смог выйти в октагон.

В последний раз боец участвовал в бое по правилам MMA в ноябре 2016 года, когда уступил грузину Левану Макашвили. В общей сложности Мирзаев провел 18 боев по правилам смешанных единоборств, одержав 17 побед и потерпев 1 поражение.