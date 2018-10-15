Минаков проведет бой с Харитоновым и надеется на поединок с Емельяненко

Бывший чемпион Bellator Виталий Минаков отметил, что может встретиться в октагоне с Федором Емельяненко. Для этого необходимо, чтобы Федор одержал победу над Райаном Бэйдером в финале "Гран-при", а сам Виталий победил Сергея Харитонова.

- По предварительной информации, следующий бой у меня будет в январе против Сергея Харитонова, который на днях нокаутировал американца Роя Нельсона, - приводят "Известия" слова Минакова. - Складывается двоякое ощущение, из-за того что мы можем встретиться с Сергеем, но, думаю, бой не испортит отношения между нами. В случае победы в предстоящем поединке у меня будет возможность встретиться с победителем Гран-при, в финал которого вышли Федор Емельяненко и Райан Бейдер.