 Международная ассоциация ММА накажет Хирамагомедовых за избиение Габдуллина. ЕДИНОБОРСТВА / ММА - ММА. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
13:05 | ЕДИНОБОРСТВА / ММА — ММА

Международная ассоциация ММА накажет Хирамагомедовых за избиение Габдуллина

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Президент Международной ассоциации смешанных единоборств (WMMAA) Вадим Финкельштейн заявил, что организация применит санкции к бойцам Гаджимураду и Гамзату Хирамагомедовым после избиения вице-президента Союза ММА России Радмира Габдуллина. Инцидент случился, когда Гаджимурад Хирамагомедов, выступающий в весовой категории до 77,1 кг, проиграл Георгию Кичигину раздельным решением судей в бою за титул чемпиона Fight Nights.

 
Федор ЕМЕЛЬЯНЕНКО (слева) и Радмир ГАБДУЛЛИН (в центре), пострадавший в Казахстане.Кулаков бояться – ММА не судить

По информации СМИ, после поединка между Хирамагомедовым и Габдуллиным произошел конфликт, в ходе которого функционер Союза ММА России получил травмы, – боец счел, что Габдуллин оказал влияние на результат поединка. Позже сам Габдуллин подтвердил, что боец Хирамагомедов с братом Гамзатом избили его в гостинице после боя в Астане.

– У нас состоится собрание, мы будем обсуждать и применим санкции, – цитирует ТАСС Финкельштейна. – Такие действия позорят наш спорт, это просто непозволительно. Конечно, это не имеет отношения к нашей ассоциации, но такое поведение неприемлемо. Есть официальные правила оспаривания решения судей, а так ведь каждый будет ходить и морду бить судьям. За такие вещи вообще в тюрьму нужно сажать.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4273406

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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LTZ

Да, да. Фиктивная дисквалификация на незначимый турнир и штрафчик. А в следующий раз судьи трижды подумают, как "правильно" судить этих "Биратьев".

14:02

super_bear

Наказанием за побои должна заниматься другая организация.

13:30