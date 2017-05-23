Международная ассоциация ММА накажет Хирамагомедовых за избиение Габдуллина

Президент Международной ассоциации смешанных единоборств (WMMAA) Вадим Финкельштейн заявил, что организация применит санкции к бойцам Гаджимураду и Гамзату Хирамагомедовым после избиения вице-президента Союза ММА России Радмира Габдуллина. Инцидент случился, когда Гаджимурад Хирамагомедов, выступающий в весовой категории до 77,1 кг, проиграл Георгию Кичигину раздельным решением судей в бою за титул чемпиона Fight Nights.

По информации СМИ, после поединка между Хирамагомедовым и Габдуллиным произошел конфликт, в ходе которого функционер Союза ММА России получил травмы, – боец счел, что Габдуллин оказал влияние на результат поединка. Позже сам Габдуллин подтвердил, что боец Хирамагомедов с братом Гамзатом избили его в гостинице после боя в Астане.

– У нас состоится собрание, мы будем обсуждать и применим санкции, – цитирует ТАСС Финкельштейна. – Такие действия позорят наш спорт, это просто непозволительно. Конечно, это не имеет отношения к нашей ассоциации, но такое поведение неприемлемо. Есть официальные правила оспаривания решения судей, а так ведь каждый будет ходить и морду бить судьям. За такие вещи вообще в тюрьму нужно сажать.