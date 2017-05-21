Заместитель Емельяненко подтвердил, что боец Хирамагомедов с братом избили его

Вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин подтвердил, что боец Гаджимурад Хирамагомедов с братом Гамзатом избили его в гостинице после боя в Астане. Ранее в СМИ появилась информация, что Габдуллин был госпитализирован с переломом челюсти и сотрясением мозга. Он был главным судьей турнира и принял решение отдать победу казахстанцу Георгию Кичигину в бою с Гаджимурадом Хирамагомедовым.

- Никакого спора - внутреннего или личного конфликта с Гаджимурадом Хирамагомедовым у меня не было, - цитирует ТАСС Габдуллина. - Удар был нанесен неожиданно в ходе спокойного разговора в гостиничном номере. Через некоторое время к Гаджимураду присоединился брат Гамзат Хирамагомедов. Основной претензией нападавших было судейское решение по бою Гаджимурада Хирамагомедова и Георгия Кичигина, который я не судил.