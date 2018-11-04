Менеджер Нурмагомедова: "Бой с Мейвезером по правилам ММА станет убийством"

Менеджер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз считает, что поединок между чемпионом UFC в легком весе и американским боксером Флойдом Мейвезером-младшим не должен проходить по правилам смешанных единоборств. Ранее глава UFC Дана Уайт заявил, что если Мейвезер хочет провести бой с Нурмагомедовым, то должен приходить в UFC, а не приглашать Хабиба к поединку по правилам бокса.

– Я не думаю, что хоть какая-то комиссия способна будет допустить этот бой по правилам ММА, – цитирует TMZ Абдель-Азиза. – Это было бы незаконно, это было бы убийство.

Я уверен на сто процентов, что Хабиб может победить и в боксерском поединке. Он силен, он измотает Флойда и будет давить на него. Думаю, что Флойд поддерживает все эти разговоры, чтобы оставаться на виду. Ему 57 лет, почти 60. Он ничего не сможет сделать с Хабибом.