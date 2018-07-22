Макгрегор может избежать наказания за нападение на автобус Нурмагомедова

Экс-чемпион UFC в легком весе ирландец Конор Макгрегор может избежать наказания за инцидент, произошедший в в апреле в Нью-Йорке, сообщает TMZ. Весной британец напал на автобус, в котором находились бойцы промоушена, в том числе и россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Изначально за такое поведение Макгрегору грозили тюремный срок до семи лет, а также депортация из США без права последующего возвращения. Защита спортсмена ведет финальные переговоры с обвинением. Адвокаты ирландца уже добились того, что дело было переквалифицировано в "мелкое правонарушение". Очередное заседание по делу Макгрегора намечено на 26 июля.

Накануне, 21 июля, Нурмагомедов заявил, что до конца года он должен провести бой с Макгрегором. Потенциальными датами проведения поединка действующий чемпион UFC в легком весе назвал 6 октября и 30 декабря.