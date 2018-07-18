Корешков проведет бой против Лимы 30 сентября

Российский боец ММА Андрей Корешков в своем следующем поединке встретится с американцем Дагласом Лимой. Бой пройдет 30 сентября (29 сентября по местному времени) в рамках турнира Bellator в полусреднем весе, сообщает Твиттер организации.
Россиянин и американец уже провели два боя, счет в их истории противостояний равный - 1:1.
🚨 JUST ANNOUNCED 🚨– Bellator MMA (@BellatorMMA) 17 июля 2018 г.
1st #BellatorWGP welterweight bout:@PhenomLima vs. @SpartanKoresh III
Streaming EXCLUSIVELY on @DAZN_USA - Saturday, Sept. 29th at @SAPCenter in San Jose. pic.twitter.com/dgzQ2yc2oO