Корешков проведет бой против Лимы 30 сентября

Российский боец ММА Андрей Корешков в своем следующем поединке встретится с американцем Дагласом Лимой. Бой пройдет 30 сентября (29 сентября по местному времени) в рамках турнира Bellator в полусреднем весе, сообщает Твиттер организации.

Россиянин и американец уже провели два боя, счет в их истории противостояний равный - 1:1.