Хабиб Нурмагомедов: "Я опущу Макгрегора вниз и выиграю в конце первого раунда"

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в своем видеоблоге заявил, что победит ирландца Конора Макгрегора в первом раунде, если их поединок состоится. Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил о ведении переговоров по организации этого поединка.

- Бой против Макгрегора - более медийный поединок, на который удастся продать больше платных трансляций, - отметил Нурмагомедов. - Если мы говорим о моем бое против Конора, то там будет так - я опущу его вниз и выиграю в конце первого раунда. Люди говорят, хорошо, но если бой пройдет в стойке, то победит Макгрегор, поскольку все знают, что уровень Хабиба и Конора в борьбе сильно отличается.

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