Хабиб Нурмагомедов: "На мой бой с Макгрегором UFC могла бы распродать 80 тысяч билетов в Москве"

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что по-прежнему надеется на поединок с ирландцем Конором Макгрегором и оценивает шансы возможного боя 50 на 50. Также Хабиб заявил, что не считает будущего соперника феноменальным бойцом.

– Я хочу побить Тони Фергюсона, забрать этот никчемный пояс временного чемпиона и затем сразиться с Конором Макгрегором за настоящий пояс чемпиона, – цитирует Allboxing Нурмагомедова. – Я очень известен в России. Нужно признать, что и Конор очень известен в России тоже. Если UFC сделает промоушен-тур по всему миру: Рио-де-Жанейро, Лас-Вегас, Нью-Йорк, Торонто, Лондон, Москва, Токио - и после этого даст нам три месяца на подготовку, то мы сможем распродать все билеты на 80-тысячном стадионе в Москве. Но если я действительно буду драться с Конором, то UFC, полагаю, проведет наш бой в Нью-Йорке или в Лас-Вегасе, потому что именно там самые прибыльные арены для трансляции по системе PPV. Ирландия не подходит для PPV, как и Россия. Для UFC это бизнес, и им нужно зарабатывать.

Шансы на встречу с Макгрегором 50 на 50. Мне кажется, он проведет бой в полусреднем весе. Если проиграет, то вернется в легкий вес, как он это делал. Он никогда не защищал пояса чемпионов. Он прыгает по категориям, играет в игры, потому что хорошо продает PPV. Поэтому у него есть влияние на UFC. А что касается спортивных данных, то я не могу сказать, что он феноменальный боец. Он только хороший боксер. UFC никогда не давала бойцу титульный бой через шесть месяцев, после его поражение сдачей, а Конор оказался в титульном бою.