Хабиб Нурмагомедов: "Едва ли Фергюсону прежде доводилось встречаться с соперником вроде меня"

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов в интервью RT заявил, что продемонстрирует свое превосходство над Тони Фергюсоном во время боя. По словам россиянина, они с американцем бойцы разного уровня.

– Что, по-вашему, самое опасное в манере ведения боя Тони: его нетрадиционный стиль, используемые им приемы джиу-джитсу или, может, что-то еще?

– Сомневаюсь, что он превосходит меня в технике джиу-джитсу или грэпплинга, – сказал Нурмагомедов. – Мне он кажется немного непредсказуемым. У Тони хороший удар коленом и локтем. Но едва ли ему прежде доводилось встречаться с соперником вроде меня, который способен оказывать сумасшедшее давление и контролировать схватку в позиции сверху – то есть силен и хорош в любых приемах. Я все это продемонстрирую, когда мы с ним останемся один на один в клетке. Мы с ним – противники разного уровня.

– Ваш бой с Фергюсоном должен состояться в Бруклине – нью-йоркском районе, где, как известно, высока доля русскоговорящего населения. В прошлом году у вас в Америке была встреча с болельщиками. Что вы испытывали, видя, что за рубежом вас поддерживает такое большое число русскоговорящих поклонников?

– Едва ли можно сказать, что меня поддерживают только россияне: у меня много болельщиков и в Америке, и по всему миру. Изначально в UFC планировали организовать поединок в Сиэтле, в штате Вашингтон. Но когда мне предложили участвовать в бое и я согласился, его решили провести в Бруклине. В общем-то, перенос произошел из-за меня, не из-за Фергюсона. Судя по всему, UFC сейчас начинает меня поддерживать и продвигать. Теперь мы многое изменим.