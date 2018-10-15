Флойд Мейвезер отреагировал на вызов Хабиба

Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер-младший, который провел 50 боев на профессиональном ринге и все выиграл, отреагировал на вызов, брошенный ему чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым. Россиянин после победы над ирландцем Конором Макгрегором сказал, что готов сразиться с непобедимым Мейвезером, поскольку сам тоже выиграл все 27 своих поединков.

– CBS, Showtime и MGM Grand, открывайте чековые книжки! – написал в своем Инстаграме Мейвезер-младший. – Посмотрите на Хабиба, бросающего мне вызов. Сделаем Лас-Вегас снова великим!

50-ю победу в карьере Мейвезер-младший одержал в августе 2017 года в бою по правилам профессионального бокса с Конором Макгрегором. Ради этого Мейвезер прервал пенсию, а Макгрегор – приостановил карьеру в UFC.

Нурмагомедов Мейвезер. Почему этого боя не будет